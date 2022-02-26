В Україні перебуває понад 100 тис. окупантів - Зеленський

На українській землі зараз перебуває понад 100 тис. російських окупантів. Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

Український президент поспілкувався телефоном з індійським прем'єр - міністром Нарендрою Моді та розповів йому, як Україна дає відсіч російському вторгненню.

"На нашій землі понад 100 тис. загарбників. Вони підступно обстрілюють житлові будинки. Закликав Індію надати нам політичну підтримку у Раді Безпеки ООН. Зупинимо агресора разом!" - написав Зеленський за підсумками розмови.