В Україну потайки прибувають найманці російських спецслужб - Reuters

За даними західної розвідки, в Україні за останні тижні збільшилася кількість російських бойовиків, які підпорядковані російським спецслужбам, - з їх допомогою Росія може спробувати створити привід для вторгнення.

Про це пише Reuters з посиланням на три анонімні джерела в західній розвідці.

За їхньою інформацією, найманці різних приватних військових компаній РФ прибувають в України потайки. Вони нібито мають зв'язки з керівництвом розвідки Росії, зокрема з Федеральною службою безпеки та Генеральний розвідувальним управлінням РФ.

За словами джерел, Росія може використати цих найманців, щоб посіяти смуту серед населення й паралізувати Україну шляхом вчинення навмисних вбивств зі спеціалізованої зброї.

"Імовірно, російські найманці під керівництвом РФ будуть залучені до якихось військових дій в Україні, можливо спробують створити привід для вторгнення, - каже одне з джерел у західній службі безпеки.

В окупований Донецьк останніми тижнями нібито також прибув колишній офіцер ГРУ Росії, який також брав участь у ПВК "Вагнер". Яке в нього доручення - невідомо.

Інші російські угруповання, пов'язані з ФСБ і ГРУ РФ, також активізували свою діяльність в Україні з початку 2022 року, повідомляють джерела.

Ситуація впродовж останніх днів

За даними джерел The Guardian, Байден 11 лютого нібито сказав іншим лідерам країн НАТО та ЄС, що, за даними США, президент РФ Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну найближчими днями. Європейський дипломат сказав, що США захотіли терміново зателефонувати союзникам, щоб поділитися новими розвідданими.

Згодом стало відомо, що низка країн порадила своїм громадянам залишити територію України через російську загрозу. А Південна Корея навіть наказала своїм громадянам виїхати з України та погрожує відповідальністю у разі невиконання. Згодом стало відомо, що США евакуюють з України частину дипломатів і припиняють надавати консульські послуги.

Водночас президент Володимир Зеленський запевняв, що вивезення дипломатів деяких країн з України ще не означає неминучого загострення. Посли ЄС та Великої Британії вирішили залишитися в Києві, а Євросоюз не закриватиме свої представництва в Україні.

Росія ще наприкінці 2021 року виступила з вимогою до НАТО більше ніколи не розширюватися на схід, зокрема не брати Україну. США та Альянс відповіли й не погодилися на такі вимоги.

Водночас Москва ще до переговорів почала стягувати свої війська до кордонів з Україною. За даними Міноборони, біля кордонів України залишаються 140 тисяч російських військових. А в Білорусі з 10 і до 20 лютого відбуваються військові навчання з Росією.

В українській розвідці казали, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України взимку 2022 року. Американські розвідники (відповідно до можливого сценарію, яким поділився Bloomberg) вважають, що наступ на Україну може відбутися у трьох напрямках: з окупованого Криму, Білорусі та з боку російського кордону.

Водночас українська влада запевнила, що армія готова дати відсіч, а партнери на нашому боці. В МЗС закликали зберігати спокій, консолідуватися всередині країни й уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку. За матеріалами hromadske.ua