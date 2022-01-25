В Україну вирушає ще одна делегація Конгресу США

Делегація конгресменів на чолі з головою Комітету у закордонних справах Палати представників США Грегорі Міксом вирушила у вівторок до Європи, щоб відвідати з візитами Брюссель і Київ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Комітету.

«Конгресмен Грегорі Мікс сьогодні відбув на чолі делегації Конгресу до Брюсселя (Бельгія), а також Києва (Україна)», - зауважили у Комітеті.

Повідомляється, що в Брюсселі члени Конгресу США зустрінуться з представниками НАТО, ЄС, а також країн-членів цих організацій «для обговорення ситуації безпеки у Східній Європі й нарощування російських військ уздовж кордону України й Білорусі».

У Києві американські законодавці проведуть зустрічі з представниками української влади. Вони обговорять «ситуацію у сфері безпеки, посилення підтримки суверенітету й територіальної цілісності України з боку США».

Дати візитів та зустрічей делегації США не уточнюються.

Крім того, повідомляється, що до складу делегації американських конгресменів входять представники обох партій. Серед них конгресмени Девід Сіцилліне, Амі Бера, Колін Оллред, Кріссі Хулахан, Том Маліновські, Сара Джейкобс, Марк Грін, Август Флюгер, Мікі Шеріл і Вікторія Спарц.

Тиждень тому Україну відвідала делегація членів Конгресу США, крім того, окремі зустрічі й переговори в Києві провів держсекретар США Ентоні Блінкен.