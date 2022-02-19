"Вагнерівці" готують серію терористичних актів у Донецьку - розвідка

За даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнерівців", які спільно з російськими спецслужбами мають провести серію терористичних актів, а саме - підрив житлових будинків.

Про це у Фейсбуці поінформувала пресслужба ОТУ "Схід", передає Укрінформ.

Зазначається, що у зв'язку із загостренням ситуації на лінії розмежування із різних джерел почала надходити інформація щодо підготовки окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій.

"Так, за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнерівців", які спільно з російськими спецслужбами мають провести серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації", - поінформували в ОТУ "Схід".

Наголошується, що військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово-окупованій території.

"Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише в разі загрози життю і здоров'ю наших воїнів та мирних жителів", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей упродовж минулої доби, 18 лютого, було виявлено і зафіксовано розміщення 204 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка була розміщена із порушенням Мінських домовленостей.