Варто працювати над зменшенням кіберзагроз - генсек НАТО

Стосовно ескалації довкола України, НАТО докладає зусиль у двох напрямках. Це посилення діалогу з Росією і водночас нарощування сил НАТО у країнах Балтії.

Зараз настав критичний момент для євроатлантичної безпеки. НАТО пропонує поновити роботу офісів Альянсу в Москві та російської місії в Брюсселі. Адже розрив з боку РФ дипломатичних відносин ускладнює діалог. Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав під час онлайн- пресконференції.

"Ми ще раз закликаємо Росію до негайної деескалації ситуації. НАТО твердо вірить, що напруженість і розбіжності необхідно вирішувати за допомогою діалогу та дипломатії, а не силовими методами чи з застосуванням сили", - сказав пан Столтенберг.

За його словами, паралельно із письмовими пропозиціями США щодо гарантій безпеки, Росії надійшли також пропозиції НАТО.

"Ми готові чути, чим занепокоєна Росія та брати участь у справжній розмові про те, як підтримувати та зміцнювати фундаментальні принципи європейської безпеки, які ми всі підписали, починаючи з Гельсинського Заключного акту", - повідомив генеральний секретар.

Розпочати він запропонував із взаємних брифінгів щодо навчань та ядерної політики в Раді НАТО - Росія. Також, сказав Єнс Столтенберг, варто модернізувати Віденський документ про військову прозорість і працювати над зменшенням космічних та кіберзагроз.

"Сторонам потрібні консультації щодо способів запобігання інцидентам у повітрі та на морі та знову взяти на себе зобов'язання повністю виконувати міжнародні зобов'язання щодо хімічної та біологічної зброї, - відзначив генсек Альянсу. - Зрештою, нам потрібна серйозна розмова про контроль над озброєнням, включно з ядерною зброєю та наземними ракетами середньої та меншої дальності".

Ці теми для НАТО і Росії є першочерговими, йшлося на пресконференції.

Відповідаючи на питання журналістів стосовно ескалації довкола України, Єнс Столтенберг сказава, що НАТО докладає зусиль у двоїх напрямках. Це посилення діалогу з Росією і водночас нарощування сил НАТО у країнах Балтії. За матеріалами "Детектор медіа"