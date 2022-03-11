Важко зрозуміти, про що говорив Путін: Кулеба заперечив прогрес у переговорах з Росією

Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про прогрес у переговорах з Україною. Натомість голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба спростував його слова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби.

"У переговорах не було жодного прогресу, тому мені важко зрозуміти, про який прогрес говорить президент Путін",- заявив Кулеба.

За словами міністра переговори на високому рівні з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим цього тижня не принесли жодних результатів.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці зустрічі голови МЗС Дмитра Кулеби та його російського колеги Сергія Лаврова. На наступний день перемовники Путіна доповіли президенту про, нібито, прогрес у переговорах з українською стороною.

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