Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла не перетворювати розслідування справи про ДТП на політичні ігри

Венедіктова закликала Ярославського повернутися в Україну для слідчих дій у справі про ДТП

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова закликала Олександра Ярославського повернутися до України і пообіцяла неупереджене розслідування у справі про смертельне ДТП за участю кортежу харківського бізнесмена.

"Я вам обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого в політичні ігри. Але давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтесь в Україну! Я вам обіцяю, що все буде по закону, все буде професійно і швидко", - заявила Венедіктова на брифінгу в Харкові.

Аварія за участі кортежу Ярославського сталася 9 лютого близько 23 години у районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський". Автомобіль, що рухався у бік Харкова, на смерть збив пішохода - чоловіка віком приблизно 40 років, повідомило ДБР.

За даними слідчих, водій не зупинився і залишив місце аварії. Зранку до управління поліції в Харківській області звернувся водій підприємства, що належить бізнесмену Ярославському. Він стверджував, що був за кермом автомобіля, що збив пішохода.

Пресслужба компанії DCH, яку очолює Ярославський, оприлюднила повідомлення, що бізнесмен полетів до Лондона для зустрічі з родиною, а за кермом авто- учасника ДТП був водій, "який працює в одній із додаткових служб DCH".

Сам Ярославський у коментарі виданню "Об'єктив" заявив, що спав вдома у той час, коли сталася ДТП. За матеріалами Радіо Свобода.