Відбулася зустріч Кулеби та Ле Дріана

Дмитро Кулеба та глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили спонукання РФ до деескалації та активізацію Нормандського формату

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає Рубрика.

Як зазначається, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Києві переговори з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

Як повідомив Кулеба, він "подякував французькому колезі за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі агресивних дій Російської Федерації

А також активні посередницькі зусилля Франції задля пошуку політико- дипломатичного вирішення російсько-українського збройного конфлікту, насамперед у рамках Нормандського формату.

Натомість Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відданість Франції принципу "Жодних рішень щодо України без України".

Також він наголосив на суверенному праві України, як і будь-якої іншої держави, самостійно визначати власне майбутнє.

Міністри обговорили шляхи деескалації безпекової ситуації. Наголосили на активізації політичного врегулювання, зокрема у рамках Нормандського формату.

Вони погодилися, що важливим кроком на цьому шляху має стати відведення Російською Федерацією військ від державного кордону та з тимчасово окупованих територій України.

Глави МЗС приділили особливу увагу зміцненню обороноздатності України, а також забезпеченню її економічної та фінансової стабільності.

Дмитро Кулеба запросив французьку сторону взяти участь на високому рівні в парламентському саміті Кримської платформи у серпні.

З нагоди 350-річчя з дня народження гетьмана України Пилипа Орлика, міністри домовилися організувати в жовтні в Національному музеї "Гетьманська столиця" у м. Батурин експозицію оригіналу щоденника Пилипа Орлика "Діаріуш" (1720-1733 рр.).

Він зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

" Рід Орликів зв'язує Україну та Францію міцними історичними зв'язками. Оскільки син Гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття.

Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років прибуде до України. Це буде історична подія", підкреслив Дмитро Кулеба.