Викриття на хабарі депутата Київради Трубіцина: подробиці

У НАБУ розповіли подробиці викриття на депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією відомства, 9 лютого детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п`ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Йдеться про: депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради; помічника депутата Київради; директора комунального підприємства; заступника директора комунального підприємства; заступника директора комунального підприємства; наближену до депутата особу.

Слідство встановило, що посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі ("купав") заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої "послуги" учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

При передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п'ятьох осіб викрили. Слідчі дії тривають. Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, зокрема й коло осіб, які можуть бути до нього причетними. За матеріалами "Слово і діло"