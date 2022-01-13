Військові "ігрища" Росії на кордоні України мобілізували Захід - секретар РНБО

Україна постійно відчуває підтримку західних партнерів і розраховує на її продовження в питанні протистояння агресії з боку Росії. Йдеться про допомогу в сфері протиповітряної оборони, боротьби з ворожими БПЛА, а також присутність кораблів НАТО в Чорному морі.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми, звичайно, дякуємо і розраховуємо на продовження підтримки зі сторони Заходу і особливо НАТО. Це стосується матеріальної допомоги, особливо в частині повітряно-військової оборони і засобів боротьби с російськими безпілотниками, які наростили можливості проведення розвідувальних заходів на українській території. Вкрай важливим також є проведення західних військових навчань - як сил НАТО, так і спільних з Україною, що дуже нервує росіян і змушує постійно відволікати сили та засоби. Окремо питання - постійної присутності на ротаційній основі кораблів НАТО в Чорному морі, в першу чергу мова про кораблі з ракетним озброєнням", - зазначив Данілов.

Щодо військових "ігрищ" Росії біля українського кордону, то, за словами Данілова, вони зіграли з росіянами злий жарт. "Замість того, щоб відлякати Захід, вони навпаки змобілізували його і, мені здається, навіть зробили неможливе - розлютили його", - наголосив секретар РНБО.

Данілов також зазначив, що питання російської агресії в РНБО постійно перебуває на порядку денному під тим чи іншим кутом, а кроки з відбиття можливого російського наступу робляться постійно і системно.

Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу заявив, що біля кордонів України на відстані 200 км знаходиться 122 тисячі російських військових, на відстані 400 км - 143,5 тисячі.

Крім того, у грудні минулого року Росія оприлюднила проєкти двох "договорів" щодо гарантій безпеки для Росії від США і НАТО з вимогою відмови від рішень Бухарестського саміту НАТО щодо майбутнього членства України й Грузії, непоширення НАТО на Схід та згортання активності Альянсу на територіях колишніх країн СРСР. Тим часом Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та навколо її кордонів та використовує ці військові приготування для прямого шантажу на адресу США і НАТО. У разі відмови Заходу пристати на такі російські "пропозиції", кремлівська влада публічно погрожує застосувати заходи "військового та військово-технічного характеру".