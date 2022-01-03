Візит Борреля в Україну: МЗС анонсувало програму

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель під час свого візиту в Україні 4-6 січня обговорить з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою питання стримування Росії від агресії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС України.

Зокрема, зазначається, що 4-6 січня Боррель утретє здійснить візит до України на запрошення Кулеби.

"Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель проведуть переговори, ключовими темами яких стануть стримування РФ від подальшої агресії, зокрема шляхом жорстких економічних санкцій, просування мирного врегулювання на основі поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, втілення гуманітарних проєктів на Донбасі, підтримка подальших внутрішніх перетворень в нашій державі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підкреслюється, що візит глави європейської дипломатії має на меті засвідчити підтримку Української держави з боку ЄС на тлі агресивних дій Російської Федерації.

5 січня Кулеба та Боррель відвідають лінію розмежування в Луганській області, де ознайомляться з актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту. Це буде перша поїздка високого представника ЄС на схід України з моменту початку російської агресії.

Під час поїздки на лінію розмежування міністр та високий представник ЄС поспілкуються зі ЗМІ.

У Єврокомісії заявили, що Боррель відвідає Україну 4-6 січня з робочим візитом.

Раніше високий представник ЄС провів телефонні переговори з міністром закордонних справ України, в ході яких підтвердив тверду позицію ЄС з підтримки суверенітету та територіальної цілісності України на тлі нарощування РФ військових сил навколо українських кордонів.