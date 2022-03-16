Владимир Зеленский опроверг очередной фейк оккупантов: Я могу предложить сложить оружие только военным РФ

Президент Украины Владимир Зеленский уже ответил на фейковое обращение "сложить оружие", которое было пущено в эфире телеканала "Украина 24".

- Относительно последней "детской" провокации сложить оружие. Я могу предложить сложить оружие только военным РФ. И возвращаться домой. Мы уже дома. Мы защищаем свою землю, своих детей. Свои семьи. Так что никакое оружие мы слаживать не собираемся до нашей победы, - подчеркнул глава украинского государства.