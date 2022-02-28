Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі

Разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем Володимиром Зеленським було підписано Спільну заяву.

У документах ідеться про те, що Україна поважає цінності, закріплені у статті 2 Договору про Європейський Союз, і має честь подати заявку на членство відповідно до статті 49 цього Договору.

"Україна, заплативши таку величезну ціну за європейський вибір та безпеку Європи, буде в змозі пройти цей шлях", - наголошується в документах.

Успіх європейської інтеграції України буде значним внеском у стабільність та безпеку Європейського континенту.

Україна проситиме розглянути заявку за спеціальною процедурою, тобто невідкладно почати формальний процес, що приведе до надання нашій державі статусу кандидата на членство.

Документи адресовані Еммануелю Макрону, Президентові Франції, яка головує у Раді Європейського Союзу, Шарлю Мішелю, Президентові Європейської ради, Урсулі фон дер Ляєн, Президенту Європейської комісії, та Роберті Мецолі, Президенту Європейського парламенту. За матеріалами Офіційне інтернет-представництво Президента України