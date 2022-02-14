За межами України знаходяться 23 нардепи - секретар РНБО

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що зараз за межами України перебувають 23 народні депутати. Про це APnews повідомляє з посиланням на брифінг Данилова та спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука за підсумками зустрічі із представниками парламенту.

І Данилов, і Стефанчук зазначили, що йдеться про цифру за підсумками минулого тижня. А остаточна відповідь на це питання стане зрозумілою завтра, коли всі нардепи зберуться у залі Верховної Ради.

"Я думаю, що всі нардепи, які хочуть захищати Україну, завтра будуть у залі. У мене навіть виникла така ідея - подивитися скільки завтра буде нардепів, та скоротити розмір парламенту до такого числа", - заявив Стефанчук.

Сам речник не назвав цифру, зазначивши, що повідомив її під час зустрічі. Данилов був більш відвертим, і заявив про 23 нардепи. При цьому їх прізвища він також називати відмовився, як і вказувати, до яких фракцій вони належать. За матеріалами APnews