Загроза вторгнення Росії в Україну: Волкер сказав, що змусить Путіна зупинитися

Загроза можливого військового вторгнення Росії на територію України ще залишається актуальною. Напруженість на кордонах викликає занепокоєння світової спільноти, тому вона розглядає усі реальні та потенційні варіанти заспокоєння РФ.

Про причини, які можуть відрадити Путіна від широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України, розповів колишній Спеціальний представник США у переговорах щодо України (2017-2019 роки) Курт Волкер у своєму інтерв'ю для "Апострофа".

Експерт не заперечує можливість військового вторгнення в Україну, та зазначає, що такий хід подій буде невигідним у першу чергу для Російської Федерації. Його головний меседж полягає в тому, що саме старання міжнародної спільноти здатні зупинити ескалацію конфлікту.

"Воно (вторгнення, - ред.) вочевидь імовірно, Росія зосередила війська для нового вторгнення в Україну, вони хочуть цього. Але такий варіант буде дуже болючим для Росії, буде велика кров, це явно не в інтересах Москви. Я сподіваюсь, що міжнародна увага, яка прикута до цієї загрози, змусить Путіна зупинитись", - наголосив Курт Волкер.

США підтвердили можливість використання Росією фейкового відео як приводу для нападу на Україну.