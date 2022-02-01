Законопроєкт «про 300 депутатів» готовий до голосування – Корнієнко

Президентський законопроєкт щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради готовий до голосування.

Про це сказав перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на брифінгу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Саме в законопроєкті про 300 депутатів, я хотів би нагадати колегам, міститься норма про закріплення в Конституції пропорційної системи. Тому всім, хто зараз підняв на знамена битву проти мажоритарки - я зараз не обговорюю, добре це чи погано, є такий процес, - у нас багато зараз політичних сил кажуть: ніяка мажоритарка, ні в якому разі, це зло... Тільки пропорційна система. У мене своя думка, я думаю, що виборча система кожна має свої плюси й свої мінуси. Але саме законопроєкт про 300 депутатів, який зараз лежить на столі, абсолютно готовий до голосування. Треба 300 голосів, він фактично зацементує пропорційну систему. Тому, колеги, виконуймо передвиборчі обіцянки», - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему.

4 лютого 2020 року ВР попередньо схвалила законопроєкт №1017 «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)».