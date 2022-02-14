Зеленський дав депутатам і бізнесменам добу на повернення до України

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів та бізнесменів, які покинули Україну, повернутися до країни протягом 24 годин.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у понеділок, 14 лютого.

"Я хочу від себе попросити, щоб протягом 24 годин вони повернулися в країну. Вважаю, що вони мають повернутися, інакше нам потрібно всім як державі, як керівництву робити висновки", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "залишаються надійні громадяни".

"Щодо політиків, дипломатів, бізнесменів... Думаю, що залишаються надійними, залишаються громадяни України... На цьому шляху важливо, хто з тобою", - заявив Зеленський.

На запитання журналістів, де його родина, президент відповів, що з ним, в Україні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сьогодні на спільному брифінгу з головою Ради Русланом Стефанчуком уточнив, що зараз за кордоном перебувають 23 народні депутати.

З яких саме фракцій Стефанчук не зміг сказати, закликавши дочекатись завтрашнього пленарного засідання.

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