Зеленський доручив розширити обмеження проти олігархів за межі України

Президент Володимир Зеленський на останньому засіданні РНБО поставив завдання розробити механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами, щоб українські обмеження на олігархів не залишалися виключно в межах країни.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Інтерфакс-Україна. "Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном", - пояснив він. Малюська наголосив, що статус олігарха автоматом призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном. "Але ми хотіли б, щоб це було також нормативно врегульовано, а не лише на процедурах комплаєнсу західних бізнес-компаній", - додав глава Мін'юсту.

Говорячи про підготовку до набуття чинності законом про деолігархізацію, він повідомив, що робота триває за планом та в рамках запланованих термінів, а відведений бізнесменам 6-місячний термін на позбавлення від визначених законом ознак олігарха закінчується 7 травня. Потім розпочнеться підготовка проектів рішень на РНБО з наданням бізнесменам можливості заперечити проти надання їм такого статусу.

Загалом, описуючи ситуацію з деолігархізацією, глава Мін'юсту порівняв олігархів зі слоном, якого раніше ключові особи держави намагалися не помічати в кімнаті, тоді як зараз президент наголосив на необхідності змінити ситуацію.

"Давайте для цього слона встановимо рамки. Якщо йому ці рамки не подобаються, то він йде куди подалі, і далі утримуватиметься в спеціальному режимі. А так цей слон має схуднути. Повинен навчитися поводитися в кімнаті, не забирати все, що йому заманеться, своїм хоботом і не затоптувати тих, хто йому не подобається", - заявив Малюська.

За його словами, робиться спроба зробити слона "такою хатньою твариною, вченою, спокійною, яка допомагає оточуючим, а не загрожує їм і не відбирає все, що потрібно".

РНБО вже збирає інформацію щодо потенційних олігархів. Після її обробки найближчим часом буде створено офіційний список українських олігархів. Серед критеріїв потрапляння у список олігархів - у тому числі наявність медіаресурсів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що винесе питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що до реєстру олігархів будуть включені бізнесмен Ігор Коломойський та екс-президент України Петро Порошенко.

Також Малюська анонсував нові закони щодо деолігархізації. Вони стосуватимуться посилення повноважень Антимонопольного комітету та лобізму.

За матеріалами UA.NEWS