Зеленський і Джонсон домовились про спільні дії на тлі агресії Росії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Мюнхені з Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, обговорили безпекові питання на тлі агресивних дій РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомив глава Української держави у Твіттері.

"Зустрівся з Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій Росії. Домовилися про спільні подальші дії", - зазначив Президент.

За його словами, Україна і Велика Британія залишаються єдиними в прагненні до деескалації за допомогою дипломатії. "Вдячні Великобританії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

У Мюнхені проходить конференція з безпеки, яка є одним із ключових аналітичних форумів для обговорення загроз та викликів, що постають перед континентом у цій сфері. Однією з ключових тем для обговорення цього року є військове нарощування Росії вздовж кордонів України та наслідки цих дій для всієї системи європейської та євроатлантичної безпеки.