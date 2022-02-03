Зеленський і Ердоган почали зустріч у Києві - ОП

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, який прибув до Києва з офіційним візитом, повідомила 3 лютого пресслужба українського голови держави.

"Глави держав поспілкуються у форматі віч-на-віч. Після цього під головуванням Володимира Зеленського і Реджепа Тайїпа Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою", - йдеться в повідомленні.

У межах офіційного візиту заплановане підписання низки двосторонніх документів. Президенти України й Туреччини також зустрінуться з представниками ЗМІ.

Минулого місяця Ердоган застеріг Москву від нового вторгнення в Україну і заявив, що не вважає "реалістичним варіантом" нове вторгнення Росії в Україну.

За його словами, Україна є "сильною країною". "Я не бачу вторгнення Росії в Україну як реалістичний варіант, тому що це не звичайна країна", - наголосив Ердоган.

За словами президента Туреччини, Росія, перш ніж ухвалити рішення має проаналізувати ситуацію "в усьому світі і свою власну". Він додав, що регіон більше не може миритися з війною і що такий крок "не буде правильним".

Пізніше речник Ердогана заявив, що президент Туреччини розмовляв із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і запросив їх обох провести зустріч у Туреччині.

Речник Ердогана заявив, що Туреччина готова відіграти роль у зниженні напруження між Росією і Україною, щоб "уникнути будь-яких військових дій, наслідки яких будуть значними і незворотними".

В Офісі президента України Радіо Свобода заявили, що ініціатива президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана запросити президентів Росії та України на переговори не нова.

"Туреччина вже запрошувала пару місяців тому, і Росія вже відповіла, що їм такий формат не цікавий", - сказав речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, коментуючи останнє таке запрошення.

При цьому позиція Зеленського, за його словами, щодо таких зустрічей залишається незмінною: "Україна готова говорити в будь-яких форматах, за посередництва США, за посередництва Туреччини. Будь-які формати, які б дали результати".

Напередодні з візитом в Україні для обговорення безпекових питань перебував прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, а до цього - голова британського уряду Борис Джонсон і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Не лише країни Заходу, а світ загалом почав відчувати військову загрозу з боку Росії, тому в Україну приїжджають представники держав, які зацікавлені мати надійного партнера у Східній Європі та йти далі заяв у протистоянні планам Кремля, зауважують аналітики.

2 лютого Кабінет міністрів України затвердив проєкт угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

За матеріалами Крым.Реалии.