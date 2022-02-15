Зеленський і Резніков подякували Канаді за рішення надати фінансову і військову допомогу

Президент Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за рішення надати фінансову допомогу Україні.

Як передає Укрінформ, про це глава держави написав у Твітері.

"Дякую Канаді і Джастіну Трюдо за вчасне рішення надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги на суму пів мільярда доларів. Разом ми набагато сильніші!", - написав Зеленський.

Також міністр оборони Олексій Резніков висловив Канаді подяку за рішення передати Збройним силам України летальну зброю та боєприпаси.

Про це він написав у Фейсбуці.

"Канада надає летальну зброю та боєприпаси на підтримку України. Дякую уряду Канади, народу Канади та особисто міністру національної оборони Канади Аніті Ананд! Правильні речі у правильний час", - зазначив очільник Міноборони.

Уряд Канади надасть Україні кредит на 500 млн дол. (приблизно 420 млн дол. США) для підтримки економіки в умовах загрози російської агресії.