Зеленський і Резніков подякували Канаді за рішення надати фінансову і військову допомогу
Президент Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за рішення надати фінансову допомогу Україні.
Як передає Укрінформ, про це глава держави написав у Твітері.
"Дякую Канаді і Джастіну Трюдо за вчасне рішення надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги на суму пів мільярда доларів. Разом ми набагато сильніші!", - написав Зеленський.
Також міністр оборони Олексій Резніков висловив Канаді подяку за рішення передати Збройним силам України летальну зброю та боєприпаси.
Про це він написав у Фейсбуці.
"Канада надає летальну зброю та боєприпаси на підтримку України. Дякую уряду Канади, народу Канади та особисто міністру національної оборони Канади Аніті Ананд! Правильні речі у правильний час", - зазначив очільник Міноборони.
Уряд Канади надасть Україні кредит на 500 млн дол. (приблизно 420 млн дол. США) для підтримки економіки в умовах загрози російської агресії.