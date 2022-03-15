Зеленский: Мы воюем за жизнь.

Каждый удар и выстрел по Украине - это шаги к самоуничтожению российской федерации.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передает Укринформ.

"Мы воюем за жизнь. Мы отвоевываем ее у ракет, артиллерии, танкв, авиабомб, минометов и всего остального, что российские войска используют, чтобы уничтожить нас. Всего остального, чем россия разрушает сейчас и себя. Потому что каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине - это шаги к самоуничтожению России. Шаги к самоизоляции, бедности, деградации", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас россию оставляют все, кто просто хочет жить и у кого есть чем думать: ученые, артисты, бизнесмены, программисты.

Он отметил, что такого удара по человеческому капиталу рф не переживала десятки лет. Но сейчас нанесла его сама себе. "Но нас это не волнует", - добавил глава государства.

Президент рф путин 24 февраля начал масштабное вторжение в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

США, Европейский Союз и другие страны применили санкции против россии как страны-агрессора, международная изоляция которой усиливается с каждым днем.

Международный уголовный суд приступил к документированию и расследованию военных преступлений россии в Украине.