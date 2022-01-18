Зеленський обговорив із главою МЗС Канади безпекові виклики

Президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі під час зустрічі обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації навколо України.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський повідомив у Твіттері.

“Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації”, - написав Глава держави.

Він додав, що Канада вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності України.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі 17-18 січня перебуває із візитом в Україні.

Вона вже провела перемовини із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.