Зеленський обговорив з президентом Євроради санкції проти росії та членство України в ЄС

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем санкції проти російського агресора.

Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомляє у Твіттері.

"Консультації з європейськими партнерами тривають. Провів перемовини з Шарлем Мішелем. Обговорили санкції проти російського агресора, необхідність скоординованого тиску на РФ для гарантування безпеки цивільних, підтримку України в нашій боротьбі та питання членства України в Європейському Союзі", - заявив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 7 березня Президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем наголосив на необхідності унеможливити загрози ядерним об'єктам, обстріли цивільних та критичної інфраструктури з боку Росії.

24 лютого президент Росії Путін оголосив про початок російського вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.