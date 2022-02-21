Зеленський обговорив засідання російського Радбезу із Шольцом і Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів термінові консультації з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном у зв'язку із заявами, які 21 лютого прозвучали на засіданні Ради безпеки РФ.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Також президент підтвердив, що скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Держдума Росії 15 лютого ухвалила звернення до Путіна про визнання незаконних формувань "ЛНР" та "ДНР" як "незалежних республік".

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій та парламентів інших країн із закликом не визнавати будь-які спроби Росії легалізувати незалежність незаконних утворень та рішуче засудити дії РФ, спрямовані на погіршення ситуації з безпекою.

Визнання Держдумою РФ окупаційних структур у будь-якому форматі означає відмову Росії від Мінських угод, вважають в Офісі президента України. У МЗС України заявили, що визнання "ЛДНР" матиме руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку. У відомстві зазначили, що у разі ухвалення це рішення не матиме жодних правових наслідків.

Путін, коментуючи звернення Держдуми, заявив: "Я виходитиму з того, що ми маємо зробити все для вирішення проблеми Донбасу, але зробити це все, насамперед виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання Мінських угод".

Звернення Держдуми засудили в Євросоюзі, НАТО та посольстві США у Києві. Українська сторона у зв'язку зі зверненням Держдуми до Путіна ініціювала позачергові консультації тристоронньої контактної групи.

21 лютого стало відомо, що ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник після чотирьох днів різкого загострення ситуації на Донбасі звернулися до Путіна із проханням визнати "ЛДНР" "республіками".

Засідання Радбезу РФ стосовно цього питання відбулося того самого дня. Його, мабуть, записали заздалегідь - ЗМІ звернули увагу, що годинник міністра оборони Сергія Шойгу, який нібито виступав у прямій трансляції, показував час, який не збігався з реальним на п'ять годин. За матеріалами Гордон.

Ніхто з членів Радбезу РФ не виступив проти визнання "ЛДНР", але остаточного рішення президент РФ ще не оголосив.