Зеленський очікує деескалації на кордоні і миру на Донбасі за результатами переговорів із Москвою

Президент України Володимир Зеленський очікує, що результатом переговорів із Росією стане деескалація на кордоні України і гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі. Про це Зеленський заявив у відеозверненні до учасників заходу "На шляху до Лугано", повідомляє пресслужба голови держави.

Зеленський наголосив на "унікальній ролі України" для Європи та її майбутнього і висловив думку, що події, які, зокрема, сьогодні розгортаються навколо України, вкотре це засвідчують.

"Всеосяжна безпека у Європі неможлива без відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Очікую, що результатом наших спільних зусиль і переговорів з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною і гарантування керівництвом РФ досягнення миру на Донбасі", - заявив президент.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої "фундаментальні" розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

З осені минулого року у ЗМІ почали з'являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід. Москва вимагає від Вашингтона письмової відповіді на них.

У НАТО заявили, що Альянс готовий до переговорів з Росією, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів - поваги до територіальної цілісності країн та їхнього права самостійно обирати у які союзи вступати. За матеріалами Радіо Свобода.