Зеленський подякував Ердогану за ініціативу посередництва у переговорах з Росією

Президент України Володимир Зеленський дякує Президенту Туреччини Реджепу Ердогану за ініціативу стати посередником у переговорах із Росією.

Про це він сказав у заяві для ЗМІ після зустрічі з Ердоганом, повідомляють Українськi Новини.

"Хочу подякувати Президенту Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни. Для миру в Україні ми готові робити все можливе на всіх майданчиках та в усіх форматах. Не має значення, де саме можна поставити крапку у війні, важливо - щоб усі щиро були готові до цього", - заявив Зеленський.

Своєю чергою, Ердоган заявив, що Туреччина продовжить підтримувати суверенітет України.

Також він зазначив, що Туреччина готова організувати саміт лідерів Росії та України.

"Туреччина готова робити все, щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх країн. Я наголосив, що ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні, оскільки ми діємо так, щоб знизити градус, а не розпалювати пожежу", - заявив Ердоган. За матеріалами Українські Новини.