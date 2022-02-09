Зеленський призначив Кулебу головою Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ No 48/2022 про призначення Олексія Кулеби - першого заступника голови КМДА з питань самоврядних повноважень - головою Київської ОДА. Документ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться у президентському указі No48/2022 від 8 лютого 2022 року.

Володимир Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням та висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу.

Олексія Кулебу називають одним із найімовірніших претендентів на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Минулого травня ми писали про те, що відповідний список уже сформований.

Наразі КМДА очолює мер Києва Віталій Кличко. Зміна голови стане можливою після ухвалення закону "Про місто Київ - столицю України", який передбачає поділ повноважень мера та голови КМДА. Минулого року його розгляд у другому читанні відклали на 2022 рік. За матеріалами president.gov.ua, ZN.UA