Зеленський призначив в АМКУ юриста, який уже працював там за Януковича

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України юриста Сергія Шершуна, який працював у АМКУ за президентства Віктора Януковича. Про це свідчить указ президента No49/2022 від 8 лютого.

Згідно з повідомленням на сайті президента від 25 січня 2022 року, за результатами перевірки встановлено, що до Шершуна Сергія Миколайовича, кандидата на посаду державного уповноваженого АМКУ, не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Сергій Шершун працював державним уповноваженим АМКУ з 28 січня 2009 року по червень 2015 року. Розпорядження щодо його призначення підписувала прем'єр- міністерка Юлія Тимошенко. Більшість його терміну АМКУ очолював Василь Цушко, а президентом був Віктор Янукович. Сергія Шершуна було звільнено з АМКУ президентом Петром Порошенком.

В АМКУ Шершун відповідав за дотримання законодавства про захист конкуренції насамперед у сферах телекомунікацій, фінансових послуг та транспорту в комітеті.

Донедавна Сергій Шершун також був партнером юридичної компанії Integrites. У компанії він спеціалізувався на проєктах у сфері публічних закупівель, супроводжував клієнтів у справах антимонопольних розслідувань та захисту від недобросовісної конкуренції, а також консультував із питань державної допомоги.

Також Сергій Шершун захищав інтереси компанії Укртатнафта Ігоря Коломойського у суперечці проти Антимонопольного комітету на засідання у серпні 2021 року. У цій справі представники групи компаній, пов'язаних із групою Приват Ігоря Коломойського, домагаються скасування штрафу АМКУ на суму 4,7 млрд грн за паливний картель автозаправок.

30 березня 2021 року АМКУ оштрафував на 4,7 млрд грн компанії, що входять до консолідованої мережі АЗС так званої групи Приват за антиконкурентну змову.

21 листопада 2021 року окремі компанії Коломойського через суд домоглися скасування штрафу АМКУ в 4,7 млрд грн.

У січні 2022 року АМКУ повідомив, що окремі компанії оскаржили рішення комітету у цій справі в господарській, але розгляд судових справ зараз зупинено у зв'язку з призначенням експертиз. З деяких відповідачів Комітет уже стягнув штрафи у судовому порядку та отримали судові накази. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ