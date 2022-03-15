Зеленский призвал союзников ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед мировыми лидерами призвал блокировать порты для российских кораблей и полное отключение банков РФ от платежной системы SWIFT.

Источник: выступление Зеленского на Joint Expeditionary Force России должны полностью отключить SWIFT

В своем выступлении перед мировыми лидерами на Joint Expeditionary Force, президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой углубить санкции против России.

Он призвал союзников сделать следующие шаги: усилить международное влияние на корпорации, которые до сих пор не оставили (или оставили не полностью) российский рынок запретить вхождение кораблей российского флота в мировые порты полное отключение Российской Федерации от системы SWIFT эмбарго на торговлю с Россией признание РФ государством-террористом

Президент также добавил, что тот объем техники, который посылают союзники на неделю, ВСУ используют в течение 20 часов. Поэтому он призвал увеличить объемы поставок оружия в Украину.

Он также добавил, что Украина не претендует на статью 5 НАТО. В то же время мы работаем над тем, чтобы получить самолеты для самостоятельного закрытия неба.

Напомним, что статья 5 устава НАТО предусматривает, что нападение на одного члена альянса это нападение на всех.