Зеленський прокоментував результати телефонної розмови з Байденом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підсумки своєї телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом, яка відбулася ввечері 27 січня.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

"Мав довгу телефонну розмову з президентом США. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президенту Байдену за військову допомогу, яка триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України" - коротко написав президент.

Мав довгу телефонну розмову з @POTUS. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові @JoeBiden за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України. pic.twitter.com/eUBfEaeZA7- Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в четвер, 27 січня, президент України Володимир Зеленський проведе телефонні переговори з лідером США Джозефом Байденом.

Нагадаємо також, що у зв'язку з важкою економічною ситуацією в Україні Європейський союз готовий надати Києву до 6,5 млрд євро фінансової допомоги. За матеріалами Слово і Діло.