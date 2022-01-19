Зеленський провів розмову із Генсеком НАТО

По завершенню переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Президент Володимир Зеленський зідзвонився з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, пише УНН.

"Провів розмову з президентом Зеленським, щоб висловити тверду підтримку НАТО Україні перед обличчям російської загрози. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс за ключовими принципами", - повідомив Генсек НАТО у своєму Twitter.

Раніше сьогодні з Президентом спілкувався держсекретар США Ентоні Блінкен. Розмова була присвячена в тому числі російській загрозі, а також переговорам, що відбулися минулого тижня в Женеві, Брюсселі та Відні.

Також бувши в Києві Блінкен заявив, що, за даними США, РФ може вдатися до подальших агресивних дій проти України в "дуже короткі терміни".