Зеленський провів розмову з Байденом. Про що говорили

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом поточну ситуацію в Україні та зміцнення її обороноздатності на тлі російської агресії.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів предметну розмову з Президентом США Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення", - написав очільник держави.

Він додав, що узгодив з американським лідером подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

Упродовж березня Зеленський провів з американським лідером кілька телефонних розмов у зв'язку з російською військовою агресією. Зокрема, розмови відбулися 4 та 6 березня. Предметом обговорення стали подальший тиск на Росію та ситуація на українських АЕС.

Що відомо

11 березня президент США Джо Байден підписав указ про заборону ввезення до Росії доларових банкнот, а також заборону ввезення до США риби, морепродуктів, алкогольних напоїв, непромислових алмазів, а також іншої продукції російського походження.

11 березня Конгрес США схвалив пакет екстреної військової та гуманітарної допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів.

27 представників зовнішньополітичної еліти закликали адміністрацію Джо Байдена забезпечити обмежену безпольотну зону над Україною для захисту гуманітарних коридорів.

5 березня президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустріч із сенаторами Конгресу США закликав запровадити "безпольотну зону" над Україною для російської авіації та заборонити платіжні системи Mastercard i Visa на російській території.

За матеріалами UA: Суспільне Новини