Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави запропонував оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою, пише Офіс Президента.

"З огляду на безпрецедентний характер наших двосторонніх відносин, а також нові зовнішні виклики та пріоритети пропоную доручити нашим міністрам закордонних справ оновити Спільну декларацію", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України поінформував Прем'єр-міністра Канади про ситуацію на сході нашої держави та на кордоні, а також повідомив про кроки, які здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів.

Відзначивши роль друзів і партнерів України в питанні врегулювання ситуації і недопущення посилення російської агресії, Глава держави наголосив на тому, що жодні рішення стосовно України не мають ухвалюватися без України.

Співрозмовники обмінялися думками щодо позицій у контексті планованих міжнародних заходів і переговорних форматів.

"Позиція західних країн у діалозі з РФ має залишатися твердою й рішучою. Необхідно бути готовим до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ з метою протидії агресивним намірам Кремля", - заявив Володимир Зеленський.

Під час розмови Президент наголосив на незмінності євроатлантичного курсу нашої держави та висловив переконання, що Канада продовжуватиме надавати всіляку підтримку Україні на шляху набуття членства в Альянсі.

"Ніхто, крім України та НАТО, не повинен мати вплив на процес нашої інтеграції з Альянсом", - зазначив Володимир Зеленський.

Окремо наголошувалося на важливості продовження канадської тренувальної місії UNIFIER з підготовки українських військових.

Президент України та Прем'єр-міністр Канади погодилися з необхідністю докладати спільних зусиль, щоб домогтися належної компенсації для родин жертв катастрофи літака рейсу МАУ PS752, який два роки тому був збитий над Тегераном.

Глава держави висловив подяку канадській стороні за рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень.

Володимир Зеленський запросив Джастіна Трюдо відвідати нашу державу у 2022 році. За матеріалами rubryka.com