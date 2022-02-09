Зеленський провів зустріч з главами МЗС Австрії, Словаччини й Чехії

Президент України обговорив безпекову ситуацію з міністрами закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, Австрії - Александром Шалленбергом та Словачини - Іваном Корчоком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Президента.

Візит міністрів здійснюється за ініціативою Чехії як країни, що головує в межах Славковського формату, який об'єднує ці три європейські держави.

Зеленський ознайомив керівників зовнішньополітичних відомств з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації Мінського процесу та роботи в Нормандському форматі.

"Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці", - наголосив Президент.

Міністри висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному й беззаперечному праві нашої країни самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки та обирати оборонні союзи.

Глава держави акцентував на важливості зміцнення оборонної підтримки України. "Дякую кожному з вас, вашим країнам за підтримку й конкретну допомогу Україні", - заявив він.

Президент позитивно відзначив факт збереження повноцінної дипломатичної присутності Чехії, Австрії та Словаччини в Києві й утримання цих держав від евакуації родин дипломатів. Він також наголосив на важливості поглиблення економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом і розширення доступу українських товарів на ринок ЄС, зокрема з використанням можливостей оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію.

Зазначається, що Ліпавський, Шалленберг та Корчок висловили одностайну думку про те, що безпека України невіддільна від безпеки Європи, й без досягнення миру в Україні неможливо досягти стабільності на континенті.

Міністри закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини 7-8 лютого перебувають зі спільним візитом в Україні на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.