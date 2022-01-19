Зеленський розповів прем'єру Швеції про безпекову ситуацію навколо України

Президент України Володимир Зеленський поінформував Прем'єр-міністра Королівства Швеція Магдалену Андерссон про безпекову ситуацію навколо Україні й кроки у межах переговорних форматів задля її врегулювання.

Як передає Укрінформ, розмова відбулася у телефонному режимі, повідомляє пресслужба глави держави.

За даними ОП, Президент поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію навколо України, про кроки, що здійснюються для досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів.

Зеленський також наголосив на важливості об'єднання та координації політико- дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.

Президент України та Прем'єр-міністр Швеції привітали нещодавнє укладення міжурядової Угоди про співробітництво у сфері оборони.

Зеленський відзначив, що Швеція є важливим безпековим партнером нашої держави, і висловив подяку за практичну допомогу, що вже надається у цій сфері.

"Маємо потужну армію, найкращий досвід та практики, маємо вірних героїв", - наголосив він і додав, що сьогодні як ніколи важливо об'єднати зусилля заради стабільності держави.

Магдалена Андерссон зі свого боку підтвердила рішучу й непохитну підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.

Раніше міжнародна делегація на чолі з директором департаменту Європейської безпеки МЗС Швеції Йоханом Фріссело відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.