Зеленський розповів, як бачить виконання Мінських угод

Україна виконує Мінські угоди, адже є відповідальною державою і відповідально ставиться до тих чи інших домовленостей.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном після завершення перемовин у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вже не пам'ятаю, хто підписав Мінські угоди. Але точно знаю, хто повинен їх виконувати. Ми – відповідальна країна і несемо відповідальність за будь-які папери, документи чи закони. Відповідально ставимося до тих чи інших домовленостей. Розумію, що таке Мінські угоди, які були народжені Нормандським форматом. Ми розуміємо, що сьогодні Нормандський формат, на жаль, або не на жаль, - це єдиний майданчик, це єдиний формат, в якому можуть зустрітися лідери», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що задоволений не усіма пунктами Мінських угод. «Ми по-різному відносимося до порядку виконання тих чи інших пунктів Мінських угод. Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території», - сказав глава держави.

За його словами, Нормандія - це може бути не єдиний можливий майданчик для переговорів. «Ви знаєте ще якісь? Скажіть мені. Ми боремося за те, щоб працювало хоч щось. Ми закликаємо постійно збиратися у Нормандському форматі лідерів чотирьох країн, і розумієте, лідер якої країни допоки не вирішив збиратися або ні? Ми робимо все можливе», - запевнив Президент.

Він зазначив, що Україна веде переговори з низкою країн-партнерів щодо тих чи інших форматів переговорів, у тому числі й стосовно двостороннього формату з Росією. Але це непросто, визнав Президент.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що нібито виконання Україною Мінських угод у їхньому нинішньому вигляді призведе до руйнування країни, і необхідно підписати новий документ.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон перед своїм візитом до Києва у вівторок анонсував понад 118 мільйонів доларів фінансової допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс мала супроводжувати прем'єр-міністра в Україну, але у понеділок оголосила, що у неї діагностували коронавірус, і вона самоізолювалася.

До Києва 1-2 лютого прибувають з візитами прем’єр-міністри Польщі, Нідерландів і Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський планує 2 лютого провести зустріч із прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.