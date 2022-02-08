Зеленський розраховує на саміт Нормандської четвірки

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний процес врегулювання ситуації на сході був одним із ключових питань перемовин з президентом Франції Еммануелем Макроном, і висловив сподівання на проведення саміту нормандського формату найближчим часом.

Про це він зазначив під час пресконференції з французьким лідером, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Саме мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх перемовин. Ми очікуємо, що найближчим часом згідно з домовленостями, досягнутими в ході Паризького саміту ще в грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні перемовини лідерів нормандської четвірки», - сказав Зеленський.

За його словами, важливий крок на шляху до саміту - активізація діалогу на рівні політичних радників. При цьому Президент нагадав, що зустріч радників була 26 січня, а наступна запланована «найближчими днями».

«Розраховуємо, що зустріч 26 січня і майбутні перемовини в Берліні наблизить нас до проведення саміту Норманді», - підкреслив Зеленський.

У вівторок президент Франції Еммануель Макрон перебуває в Україні з робочим візитом.

Напередодні він був у Москві, провів перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.