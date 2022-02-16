Зеленський розширив санкції проти журналіста Гужви та блогера Шарія

У середу, 16 лютого, глава держави Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким розширюються санкції проти журналіста Ігоря Гужви та блогера Анатолія Шарія.

Крім цього, змінено санкції проти посібників окупантів у Криму та на Донбасі, повідомляє сайт президента.

Уточнено санкції проти Шарія, Ольги Шарій, Алли Бондаренко та ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Ні". Також внесено зміни до санкцій проти Гужви, Ганни Солнцевої та Любові Лукашиної. Зокрема, тепер обмеження поширюються не лише на основні домени сайтів "Шарий.Нет" та "Страна.UA", а й інші ресурси з ідентичним змістом.

Крім того, було змінено пакети санкцій проти заступника так званого "генерального прокурора ЛНР" Вадима Лященка та трьох членів "територіальних виборчих комісій" у Криму.

Також сьогодні Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо стратегії забезпечення державної безпеки.

За матеріалами Слово і Діло.