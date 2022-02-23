Зеленський скликає РНБО на середу
2022-02-23 00:22
Президент Володимир Зеленський збирає Раду національної безпеки і оборони. Засідання заплановане на 23 лютого.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
Засідання має розпочатися о 10 ранку.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 лютого, записав ще одне відеозвернення до українців з приводу визнання Росією так званих "ЛДНР". Глава держави оголосив про свої нові рішення.
Раніше стало відомо, що сектор нацбезпеки і оборони буде працювати в цілодобовому режимі.