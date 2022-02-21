Зеленський скликав засідання РНБО
2022-02-21 21:31
Засідання скликано у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації.
Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони.
Про це він повідомив у Twitter, інформує UAINFO.org.
"У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Емануелем Макроном, Олафом Шольцом та скликав РНБО", - зазначив президент.
Початок засідання РНБО планувався на 20:00.