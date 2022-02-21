Зеленський скликав засідання РНБО

Засідання скликано у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони.

Про це він повідомив у Twitter, інформує UAINFO.org.

"У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Емануелем Макроном, Олафом Шольцом та скликав РНБО", - зазначив президент.

Початок засідання РНБО планувався на 20:00.