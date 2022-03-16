Зеленський сьогодні виступить перед Конгресом США

Президент України Володимир Зеленський 16 березня виступатиме перед Конгресом Сполучених Штатів Америки.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, передає Укрінформ.

"Ми можемо і повинні боротися зараз. Можемо і повинні захистити нашу державу, наше українське життя. Можемо і повинні вести переговори про справедливий і чесний мир для України. Про справжні гарантії безпеки, які працюватимуть", - сказав він.

Президент додав, що це амбітне завдання і складне, а також великий шлях. Він висловив упевненість, що українцям під силу все зробити і перемогти, повернутись до миру.

Зеленський також розповів, що 16 березня виступатиме перед Конгресом Сполучених Штатів.

"Це буде важлива промова. Промова від усіх нас. Від кожного нашого захисника, від кожного нашого громадянина. Для найпотужнішої демократії світу. Для держави і народу, які можуть зробити дуже багато для зупинки російської агресії, для відновлення миру", - сказав він.

Зеленський нагадав, що вісім років тому в цей день російська держава організувала фейковий "референдум" на території нашого Криму, який використала потім, щоб виправдовувати захоплення української території.

"Це було незаконно. Це було руйнацією всієї архітектури безпеки в Європі, яку створили після Другої світової війни. Але Росія пішла на це. Якби тоді був хоч натяк на такий спротив, який ми чинимо зараз... Якби тоді світ відреагував хоч наполовину так, як повинен реагувати зараз і реагує... Впевнений, ми не мали б ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі", - наголосив Президент.

Він додав, що усе це зло народилося з окупації Криму, з нашої слабкості, брутальних дій Росії, за які вона мала відчути покарання ще у 2014-му році, але машини часу ми не маємо, і треба боротися зараз.