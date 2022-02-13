Зеленський та Байден провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову, повідомляє пресслужба Білого Дому.

"Президент Байден підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Білого дому повідомили, що "президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати швидко та рішуче відреагують разом зі своїми союзниками та партнерами на будь-яку подальшу агресію Росії проти України".

Також обидва лідери погодилися із важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військового потенціалу на кордонах України.

"Президент Байден підтвердив прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками та партнерами відповідатимуть швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України. Два лідери погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування на нарощування Росією військової сили біля кордонів України", - наголошується в пресрелізі.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що під час телефонної розмови з американським лідером обговорювалися питання безпеки України, економіки та агресії РФ.

"У нас була годинна телефонна розмова з президентом США Джозефом Байденом. Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Подробиці згодом", - написав Зеленський у Twitter.

Напередодні президент США Джозеф Байден провів телефонні переговори з президентом Росії Владіміром Путіним щодо ескалації військової присутності Росії на кордонах України.

За матеріалами ZN.ua