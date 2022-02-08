Зеленський відкликав законопроєкт щодо умов деокупації на вимогу Нормандії - Макрон

Проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду" відкликаний із парламенту за ініціативою президента Володимира Зеленського за домовленістю в рамках Нормандського формату, як цього вимагала Росія, заявив у ніч на вівторок на пресконференції у Москві президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомляє "Європейська правда, Макрон схвально схарактеризував це рішення українського керівництва. підтвердив тезу, яку неодноразово заперечувала українська влада.

"Хочу привітати зусилля президента Зеленського з виконання зобов'язань, які він взяв на себе у рамках Нормандського формату, в тому числі зобов'язання відкликати закон, який не відповідав Мінським угодам. І цей закон за ініціативою Зеленського був відкликаний", - заявив лідер Франції.

Макрон не уточнив, про який законопроєкт саме йдеться, однак нещодавно з Верховної Ради був відкликаний лише законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій. Формально він був відкликаний рішенням уряду, який для цього провів екстрене засідання перед нормандською зустріччю на рівні радників у Парижі.

Тоді ZN.UA писало, що українська влада могла піти на поступки Росії задля проведення нової зустрічі у нормандському форматі, хоча у Зеленського заявили, що зняття проєкту з розгляду не пов'язане з Нормандським форматом За матеріалами ZN.ua