Зеленський відповів Байдену: не буває "незначних вторгнень"

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

Своє повідомлення Володимир Зеленський опублікував у Twitter.

"Хочемо нагадати великим державами, що не буває незначних вторгнень та малих народів. Так само немає незначних втрат та малого жалю від втрати коханих. Я кажу це як президент великої держави", - написав Володимир Зеленський.

Цим повідомленням Зеленський відповів на заяву президента США Джо Байдена щодо можливої відповіді Заходу на агресивні дії Росії проти України. Зокрема, під час пресконференції Байден заявив, що відповідь союзників залежатиме від ступеня серйозності дій Росії.

Байден заявив, що вторгнення в Україну стане катастрофою для Росії. Водночас, він визнав, що серед союзників немає єдності щодо узгодженої відповіді у випадку "незначних вторгнень".

"Інша справа, якщо це незначне вторгнення і тоді нам доведеться сперечатися щодо того, що робити", - заявив президент Байден.

Пізніше, як передає Politico, прессекретарка президента США Джен Псакі спробувала пояснити слова президента.

"Президент Байден зрозуміло пояснив російському президенту: якщо будь-які російські військові сили рухатимуться через український кордон, це буде поновлене вторгнення. І це вторгнення отримає миттєву, сувору та об'єднану відповідь від Сполучених Штатів та наших союзників", - заявила Псакі