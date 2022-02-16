Зеленський ввів у дію стратегію забезпечення держбезпеки: завдання

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 грудня 2021 року щодо стратегії забезпечення державної безпеки України. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Основною загрозою безпеці визначено гібридну війну Росії, яка системно застосовує проти України політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.

Серед загроз нацбезпеці окремо згадані, зокрема, такі:

- дії окупаційних адміністрацій РФ;

- деструктивна пропаганда;

- розвідувально-підривна діяльність спецслужб іноземних держав;

- недостатня ефективність держорганів;

- нестача фінансів у країни та низький рівень добробуту українців;

- контроль олігархів над стратегічними галузями та підприємствами.

У стратегії визначено основні завдання для забезпечення держбезпеки:

- розвиток можливостей суб'єктів системи забезпечення держбезпеки, що стосуються своєчасного попередження, виявлення, запобігання та протидії загрозам;

- вдосконалення контррозвідувальних структур у різних сферах;

- протидія економічному тероризму;

- посилення боротьби з тероризмом та організованою злочинністю;

- розвиток системи кібербезпеки;

- протидія інформаційним спецопераціям;

- запровадження гармонізованих зі стандартами НАТО та ЄС систем забезпечення держтаємниці;

- посилення системи захисту держкордонів;

- розвиток міжнародного співробітництва у сфері безпеки.

Контроль за виконанням рішення РНБО президент поклав на секретаря РНБО Олексій Данилова. Наприкінці грудня 2021 року Зеленський затвердив стратегію інформаційної безпеки України, в якій інформполітика Росії визначається як загроза для України та інших країн. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.