Зеленський закликав США ввести санкції проти РФ: після вторгнення не мають сенсу

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими сенаторами наголосив на необхідності терміново ввести санкції проти Росії. Оскільки після вторгнення в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Президент (України - ред.) ясно дав зрозуміти: санкції проти "Північного потоку-2" мають бути запроваджені зараз. Адже будь-які ймовірні санкції щодо "Північного потоку-2" або інші обмеження будуть марними", - йдеться у виданні.

Зазначено, що Зеленський подякував семи сенаторам, які здійснили візит в Україну, за їхню двопартійну підтримку, але заявив, що справжнє стримування означатиме запровадження негайних санкцій, щоб дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що "зі США не можна жартувати".

За словами президента, санкції, введені після подальшої ескалації у кращому разі нейтральні, а в гіршому - фактично "підбадьорюють Путіна".

"Як давні сусіди, українці краще розуміють "російський менталітет". Путін не розуміє невизначених погроз. Слова "якщо" немає в його словнику, а є лише "так" і "ні", - додав Зеленський.

Американські сенатори, які нещодавно відвідали Україну з робочим візитом, закликали НАТО, Адміністрацію президента Джо Байдена і своїх колег - демократів негайно ввести санкції проти Росії.

Разом з тим президент США Джо Байден пригрозив Росії небаченими санкціями за напад на Україну. Він пообіцяв РФ "катастрофу" у випадки ескалації навколо України.