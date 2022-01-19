Зеленський закликав українців не панікувати через агресію РФ (відео)

Зеленський записав відеозвернення щодо російської агресії й закликав не панікувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ризики від російської агресії існують уже не перший рік і не стали більшими.

Про це він зазначив у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

"Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один рік, і вони не стали більшими, більшим став ажіотаж навколо них", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що зараз єдиний привід для паніки - якщо після восьми років війни ми будемо досі піддаватися паніці, знімати все з рахунків, змітати з полиць, скидати друзям і знайомим фейки та страшилки.

"Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники. Усім ЗМІ - бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. У гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра! Це точно її не зупинить", - зауважив Президент.

Крім того, він підкреслив, що усім нашим партнерам потрібно бути дієвими і не на словах, важлива не лише інформація про те, що може зробити РФ, а й про те, що в цьому випадку буде робити світ.

За словами Президента, міжнародна підтримка має бути "без абстрактних "їм це не минеться", а називати конкретні санкції та заходи, на які готовий світ".

"Україна не хоче війни, але завжди до неї готова. Не боїться, бо захищає свою землю. Не здається, бо тікати нікуди. І це не новина", - запевнив Зеленський.