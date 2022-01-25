Зеленський записав нове звернення до українців (відео)

Президент України Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням до українців на фоні повідомлень про загрозу вторгнення російської армії на територію України. Відео опубліковано на офіційній сторінці глави держави в Facebook.Глава держави закликав не вірити фейкам в інтернеті.

За словами Президента, ситуація на сході "досить спокійна".

"За минулу добу ситуація на сході України - досить спокійна. Так, є обстріли, є порушення режиму припинення вогню і війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше - у нас нуль поранених. І нуль вбитих", - заявив Зеленський.

Президент додав, що не всім новинам в інтернеті варто довіряти - деякі з них, за його словами, є чутками й фейками, а деякі нібито можуть "підштовхувати до невірних висновків та змушувати відчувати тривогу". Він закликав "вірити Україні і не боятися інтернету".

Глава держави також зазначив, що 26 січня відбудеться зустріч радників Нормандського формату, і влада працює для того, щоб якомога швидше відбулась зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні.

"Рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає. Але є надія, спокій, витримка і робота 24 на 7. А отже буде результат. А отже буде і мир", - сказав він.