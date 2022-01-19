Зеленський зустрівся з Блінкеном: які теми обговорювали

У середу, 19 січня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це повідомив Зеленський у Twitter.

Сторони обговорили деескалацію ситуації на кордонах України. Зеленський подякував держсекретарю США за політичну підтримку.

"Завершили переговори з Ентоні Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну підтримку та підтримку безпеки. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення щодо України без України не буде, - повідомив глава держави.

Пізніше у МЗС України у Facebook повідомило про зустріч Блінкена з міністром Дмитром Кулебою.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет, - йдеться у повідомленні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув до Києва. У рамках візиту держсекретар США обговорить єдиний підхід у запобіганні російській агресії для України.

Також держсекретар США проведе зустрічі з працівниками та сім'ями посольства США, щоб поінформувати про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія посилить ескалацію.

17 січня Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау обговорив протидія агресії Росії проти України. За матеріалами "Слово і діло".